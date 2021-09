Anna Tatangelo? Per il nuovo fidanzato Livio si spoglia, foto pazzesca: e D'Alessio che dice?

03 settembre 2021 a

Primo selfie di coppia. Rigorosamente un bikini: Anna Tatangelo, che tra poco torna in tv con Scene da un matrimonio, adesso è al settimo cielo con Livio Cori. Ed il primo selfie di coppia fa scintille ovunque. Lei si presenta sui social in due pezzi nero. Il risultato è davvero super sexy: Anna ha un addome scolpito e seno perfetto. Inutile nasconderlo, in posa fa salire l’adrenalina con un alto tasso erotico. Ora, dopo la fine della storia con Gigi D’Alessio, sorride con Livio e dice: "'Ti scatto una foto' Un pessimo fotografo. (Meglio selfie)". Lui replica: “Dai, potevo fare di peggio" replica lui.

Intanto, il suo ex Gigi D’Alessio sta per diventare papà per la quinta volta. Entrambi voltano pagina e guardano al futuro con positività. Le voci di una relazione tra la Tatangelo e Cori si rincorrevano da tempo. "Innamorata è un parolone, però sto bene", aveva detto la cantante in un'intervista. Non si capiva chi fosse il fortunato, ma poi è arrivato il bacio sulla guancia con Livio e poi l’ufficialità. Saranno anche tra loro “Scene da un matrimonio?” Per ora gustiamoci questi scatti, che fanno salire la temperatura.

