Paola Perego e Simona Ventura vuotano il sacco: "Chi gufa contro di noi", gioco sporco in tv

Amiche, prima di tutto. Ma anche colleghe: Simona Ventura e Paola Perego lasciano tutti senza fiato. “Girano già scommesse su quanto dureremo“, raccontano, poiché credono di avere i fucili addosso. Sta per partire il loro nuovo programma per il mezzogiorno domenicale – che andrà in onda su Rai2 - e s'intitola Citofonare Rai 2. Per le due conduttrici si tratta di una vera e propria prova del fuoco. Al settimanale Oggi, le due si raccontano. La Perego dice: “So che girano già scommesse su quanto dureremo. Ve lo dico io: moltissimo, dureremo. Se la trasmissione andasse bene sarebbe un successo contro tutto e tutti. Già me li vedo, i gufi. E soprattutto le ‘gufe’“. Una frase che lascia tutti senza fiato: a chi si riferiscono la Ventura e la Perego?

Le due donne sembrano davvero agguerrite nei confronti di chi le attacca. E non promettono affatto sconti. Secondo le malelingue, l’operazione tv con la Perego nasce da un'esigenza importante: far dimenticare le esperienze flop del passato. “Di due uomini una fesseria così non l’avrebbero detta. Due uomini che dividono il palco sono dei fighi, due donne sono delle fifone terrorizzate dall’Auditel!“, tuona la conduttrice di Chiavasso.

Ora un nuovo programma in tandem, tutto al femminile, che potrebbe riscuotere molto successo. Nell'intervista al settimanale Oggi, poi, la Perego aggiunge: “Stavo scrivendo il programma con il mio gruppo di autori e cercavamo un guizzo che rompesse gli schemi, pur restando nel solco dei contenitori domenicali della Rai. Allora mi sono detta: ‘Ma perché non mettere a condurre due donne? Non l’ha fatto mai nessuno". La prova del fuoco per loro sta iniziando.

