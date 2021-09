Elisabetta Gregoraci? La sbroccata di Francesco Oppini: "Leccac***? Ti piacerebbe, non hai un ca*** da fare"

07 settembre 2021 a

Scintille... per colpa di Elisabetta Gregoraci, recentemente tornata al centro delle cronache per le voci, poi smentite, relative al suo ritorno di fiamma con Flavio Briatore. Ma qui, mister Billionaire non c'entra. Si parla di social, dove la meravigliosa showgirl è sempre molto attiva.

E così ecco che domenica sera, come spesso fa, la Gregoraci augura buona serata a tutti i suoi fan su Instagram. E tra le risposte al post della conduttrice di Battiti Live - il programma in onda su Italia 1 - c'era anche quella di Francesco Oppini, il figlio di Alba Parietti, che proprio con la Gregoraci ha condiviso la casa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Insomma, lunghi mesi nella casa di Cinecittà dove tra i due è nata una bella amicizia.

Ma gli idioti sono sempre in agguato. Gli haters e i leoni da tastiera non dormono mai. E così ecco che il fesso di turno replica alla risposta di Oppini, scrivendo: "Ecco il leccac***". Insomma, rispondere alla Gregoraci sarebbe un atto da "leccac***". Ma Oppini non ci è stato e gli ha risposto, durissimo: "Ti piacerebbe?". Bum, hater zittito e steso. Ma non solo, in molti si sono scagliati contro l'idiota. E Oppini ha rincarato la dose: "Non hanno un ca*** da fare se non triturare le palle senza ottenere risultati". Sintesi brutale, ma efficace.

