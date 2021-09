Anna Tatangelo, rumors rovinosi? "Aspetta un figlio da un altra": la scoperta su Gigi D'Alessio

08 settembre 2021 a

Gigi D’Alessio e la compagna Denise Esposito hanno ufficializzato di essere in attesa di un figlio. Lo hanno fatto pubblicando la foto del pancino di lei: più giovane dell’artista napoletano di 26 anni, è stata Denise a condividere uno scatto che la ritrae davanti a uno specchio mentre si accarezza il grembo. Per D’Alessio si tratta del quinto figlio.

Stando alle indiscrezioni riportate da vari siti specializzati in gossip, l’ex compagna Anna Tatangelo non avrebbe preso particolarmente bene la notizia. I due ormai si sono rifatti una vita, con la cantante che ha ritrovato serenità e amore al fianco del rapper Livio Cori. Nonostante ciò, non avrebbe digerito il fatto che l’ex marito abbia messo su famiglia così presto dopo la separazione e soprattutto non avrebbe apprezzato il fatto che abbia scoperto della gravidanza dai giornali e non da Gigi. Con il quale condivide pur sempre un figlio di undici anni.

Ma d’altronde la separazione non è stata facile, come ribadito dalla Tatangelo in una recente intervista rilasciata al settimanale Intimità: “È ovvio che non ho solo dovuto affrontare una separazione e un trasloco, ma mi sono dovuta ricostruire. Per fortuna quando riesci a stare bene con te stessa, poi puoi affrontare il mondo. Fino a poco tempo fa mi mancava un po’ di serenità, ho dovuto sempre sudare più degli altri per dimostrare il mio valore artistico perché il privato veniva sempre messo in primo piano”.

