Albano Carrisi e Romina Power, "come fratello e sorella". Loredana Lecciso? Una rivelazione intimissima

Prima di scendere in pista a Ballando con le stelle, Albano Carrisi mette tutto in ordine. E per l’ennesima volta parla delle faccende di cuore: Loredana Lecciso è la sua compagna da 20 anni, Romina Power è sua ex. Nulla di più. “Io e lei siamo fratello e sorella. Tra noi c’è solo lavoro. Basta guerre”, dice a Libero.

Insomma, per l’ennesima volta Carrisi ribadisce che con la Power c’è solo un rapporto di amicizia. Il suo sogno, come spesso ha detto, è di vedere insieme Romina e Loredana. Una sorta di pace. Per la verità la Lecciso, lo scorso anno, aveva teso la mano dicendo di essere pronta ad un caffè con Romina. Appello, però, inascoltato.

Poi capitolo Ballando con le stelle. “Mi hanno convinto a partecipare ma io non so assolutamente ballare. Forse qualche giro di valzer ma stop. Vado a fare il comico, nel senso che farò davvero ridere”, dice Al Bano. Sicuramente rappresenta il vero colpo da 90 per Milly, che potrebbe sbancare lo share proprio grazie a lui. Qualcuno spera il ritorno di Al Bano a Sanremo. “Ho una canzone super. Ma ad Amadeus non piace, dice che non è da Al Bano”, racconta il cantante che in questi ultimi anni ha collaborato con i più grandi della musica. Nelle scorse settimane è stato chiamato da Madonna per un concerto privato durante le sue vacanze pugliesi. Madonna ha voluto il Leone di Cellino, la “pizzica” non le bastava.

