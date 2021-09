Wilma Goich, "una pausa nera legata alla morte di mia figlia": il racconto straziante

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Wilma Goich sogna Sanremo. Ed anche il Grande Fratello Vip. Potrebbe tornare presto a cantare, dopo un periodo sicuramente difficile che ha attraversato dopo la morte di sua figlia Susanna. “Non faccio programmi, perché è in grado di sconvolgere e di stravolgere qualsiasi pianificazione. Per tornarci, tuttavia, bisognerebbe avere un pezzo eclatante, magari scritto da Tiziano Ferro (o anche da altri autori famosi), che io adoro. Una canzone bellissima, che non solo sia bella, ma che valorizzi anche me. Potrei avere delle soddisfazioni, non certo la felicità, che non proverò mai più in vita mia", racconta in diretta a Trends&Celebrities su RTL102.5 News (in onda anche sul DTT al canale 233).

La Goich rivela di non voler fare alcuna reunion con il suo ex marito, Edoardo Vianello. E se proprio dovesse tornare a cantare sarebbe pronta a farlo con Bob Sinclar, che l'ha corteggiata professionalmente. “Io non sapevo assolutamente niente, mi è arrivata notizia direttamente dalla Sony, che mi ha comunicato ufficialmente che Bob Sinclar desiderava fare il remix del mio singolo ‘Ho capito che ti amo’, sulla falsa riga di quello che aveva fatto alcuni anni fa con la grande Raffaella Carrà. Io ho un demo già fatto da lui, ma poi c’è stata una pausa nera, legata al virus e alla morte di mia figlia”, continua nella lunga intervista.

Wilma parla di tutto. Anche dell'ultimo desiderio televisivo: il Grande Fratello Vip. "Se varcassi la porta rossa ed entrassi nella Casa, penso che sconvolgerei il reality! Per come sono fatta io – a parte le mie tristezze – continuo a vivere il resto della mia vita, consapevole che il dolore che mi porto dietro è come un bagaglio di cui non potrò mai liberarmi. Tuttavia, dentro di me ho una vita trascorsa e un’altra che deve ancora arrivare, piena di cose”, conclude la Goich.

