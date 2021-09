Elisa Isoardi, vedete l'enorme brillante? Vita stravolta, all'improvviso... lui: foto clamorosa

17 settembre 2021 a

Fermi tutti. Dopo le strepitose foto in bikini nero di cui si è parlato nel corso dell'ultima settimana, torna al centro dell'attenzione ancora lei, ancora Elisa Isoardi. Già, perché questa volta la meravigliosa conduttrice Rai è finita nel mirino dei paparazzi di Gente.

Che succede? Succede che tra la Isoardi e Alessandro Di Paolo sarebbe ri-scattata la scintilla. Le immagini pubblicate dal rotocalco parlano chiaro. E non solo per l'affetto, le risate e la complicità che mostrano i due, pizzicati a Fregene a godersi la spiaggia. Ma soprattutto per l'anello con brillante che la conduttrice indossa sull'anulare sinistro. Si tratta proprio del medesimo anello che Elisa indossava ai tempi della relazione con Di Paolo.

I due, è cosa nota, dopo la fine della loro storia erano rimasti in buoni rapporti. Ora, però, quei buoni rapporti sembrano essersi trasformati, ancora, in qualcosa di differente. Per inciso l'anello è un enorme smeraldo circondato da brillanti su una montatura piuttosto elaborata. La Isoardi come detto lo indossava intorno al 2020, salvo poi sfilarlo nel momento della rottura con Alessandro. Ma ora...

