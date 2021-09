Cecilia Rodriguez, "come mi ha ridotto la seconda dose". Vaccino, lo sfogo: quando le reazioni picchiano duro

20 settembre 2021 a

"Sono stata veramente male!”: Cecilia Rodriguez si è lasciata andare a un duro sfogo sui social, lamentando diversi problemi dopo la seconda dose di vaccino. La modella, sorella di Belen e compagna di Ignazio Moser, non si era mostrata serena nemmeno quando aveva ricevuto la prima dose alcune settimane fa. E il tutto era stato documentato dal fidanzato con dei video pubblicati sui social.

Anche questa volta, comunque, Moser ha ripreso tutto e a Cecilia ha chiesto: "Oggi piangerai come la prima dose?”. E lei gli ha risposto di avere già dolore al braccio. La modella oggi ha rotto il silenzio e su Instagram ha salutato i suoi fan così: "Buongiorno. Oggi è lunedì e questa è la mia faccia dopo aver fatto il vaccino”. Poi, dopo aver ammesso di non essersi sentita bene a seguito dell'iniezione, ha raccontato: "Per fortuna ho avuto il mio amore e anche un po’ di persone che mi hanno coccolato".

“Male al braccio fortissimo, mal di testa, mal di collo, tipo un’influenza veramente tremenda“, ha spiegato nel dettaglio la Rodriguez. Che poi però ha rassicurato i follower: "Comunque passata e finita per fortuna”. Infine si è ricordata di un evento molto importante per lei: "Ma è il 20 settembre, il compleanno di mia sorella Belen per chi non lo sapesse. La più bella del mondo. Una delle persone più importanti della mia vita. Non l’ho chiamata ancora, adesso la chiamo tra un pochino. Niente giorno difficile".

