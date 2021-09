Chiara Ferragni e il maglione inesistente: topless incendiario, una sfida alla censura

20 settembre 2021 a

Chiara Ferragni e il maritino Fedez diventano una serie tv. Già, mancava solo quella. La serie sarà in onda da dicembre su Prime Video. Il titolo? Scontato: The Ferragnez. Insomma, l'influencer e il rapper continuano a cavalcare il loro clamoroso successo e ad esporsi, a mostrarsi, a raccontarsi. E se volete, criticateli pure.

E per quel che riguarda il "mostrarsi", ovviamente la regina è Chiara Ferragni, l'influencer più potente e seguita in Italia, la quale su Instagram, scatto dopo scatto, documenta la sua intera vita. E una delle ultime immagini postate dalla Ferragni, è la rappresentazione plastica del concetto di "mostrarsi". Eccola infatti con una specie di maglioncino giallo, non a caso nel post pubblica soltanto l'emoji di un limone. E questo maglioncino la lascia di fatto... nuda. Scollatissimo e lei senza intimo. Insomma, un clamoroso e incendiario nude-look, che potete gustarvi nelle diverse foto qui sotto.

