Amici, "roba tossica": Giulia Stabile, decisione drastica sulla sua storia con Sangiovanni

Sono preoccupati i fan di Giulia Stabile e Sangiovanni. Da tempo infatti sui social non ci sono più foto dei due ex finalisti di Amici, il programma di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La coppia, nata sotto ai riflettori, ha deciso di viversi la relazione privatamente. Senza dover aggiornare in continuazione gli ammiratori. I due dunque non si solo lasciati come hanno pensato alcuni. Anzi, il loro amore è più forte di prima proprio perché vissuto lontano da occhi indiscreti.

"Stiamo cercando di allontanare sempre di più il nostro rapporto dai social - ha detto la ballerina a Whoopsee -, per poterlo rendere più sano. Perché è un po', come posso dire, tossico. Noi vogliamo condividere e far sentire la vicinanza col nostro pubblico, ma comunque c’è quella parte privata che vogliamo mantenere privata". Intanto per la Stabile si prospetta già un futuro roseo. L'artista tornerà a fianco della De Filippi. Questa volta però non come concorrente ma come ballerina professionista.

Contemporaneamente ha intrapreso un'altra avventura, quella di Tu sì que vales. Il programma di Canale 5 prenderà il via il 18 settembre. Anche Sangiovanni uscito dal talent ha dovuto fare i conti con le malelingue al punto da lasciarsi andare su Instagram a un duro sfogo: "Giulia è una ballerina e Sangiovanni è un cantante. Io non sono il fidanzato di Giulia e Giulia non è la fidanzata di Sangiovanni, non perché non lo siamo realmente eh, ma perché prima di tutto siamo due artisti".

