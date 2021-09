Chiara Ferragni, la foto in ospedale: "Il verdetto dei medici", la sindrome che le aveva stravolto la vita

21 settembre 2021 a

Quella di Chiara Ferragni sembra a tutti gli effetti una favola moderna. Ma non tutti sanno che nella sua vita c'è stata una parentesi difficilissima, legata a una malattia. Partita da zero, si è creata con intelligenza e sagacia un piccolo impero finanziario. Dal blog The blonde salad, considerato a lungo un frivolo vezzo da influencer appassionata di vestiti e scarpe, la 34enne di Cremona è diventata nel giro di 10 anni l'italiana più potente nel mondo della moda, non solo nostrana. Un caso di business, un fenomeno mediatico e "industriale 2.0" con pochissimi precedenti.

Poi certo c'è il gossip, con il flirt con Fedez nato quasi per scherzo e diventata invece una splendida storia d'amore. Un rapporto solidissimo, quasi un "brand" sentimentale su Instagram, da cui sono nati due figli, Leone e Vittoria, a loro volta già diventati personaggi cult in Rete. Eppure, come ricordava la Ferragni qualche tempo fa condividendo una vecchia foto datata 2016, i medici avevano messo in dubbio la possibilità di diventare madre.

"Questa ero io nel maggio del 2016 - scriveva condividendo una foto che la ritraeva abbacchiata, con un camice da ospedale -. Non ero al meglio: ero un po’ affranta da una relazione che non aveva funzionato, vivevo a Los Angeles e mi sentivo sola, non avevo idea di cosa volessi fare nel futuro". Ma c'era un altro problema: "Questa foto è stata scattata prima di una visita medica che mi ha spaventato molto, perché il dottore mi ha detto che sarebbe stato difficile per me rimanere incinta perché i miei ormoni non erano equilibrati e avevano anche la sindrome dell’ovaio policistico (così comune nelle donne)". Qualche mese dopo, però, è arrivato Fedez, poi i loro due gioielli. E il resto è storia (d'amore).

