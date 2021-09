Chiara Ferragni massacrata da Selvaggia Lucarelli: "Sono troppo contenta. La sua vita..."

20 settembre 2021 a

Sono la coppia più esposta e mediatica d'Italia, provate a smentirlo. stiamo parlando di Chiara Ferragni e Fedez. I quali, si è appreso proprio oggi, lunedì 20 settembre, saranno protagonisti di una serie tutta incentrata sulla loro vita, dal titolo The Ferragnez, e che andrà in onda su Prime Video.

E subito dopo che la notizia si è diffusa, ecco il veleno di Selvaggia Lucarelli, che come è noto non apprezza granché né la Ferragni né il rapper, spesso bersaglio delle critiche della Sacerdotessa del giusto. Già, dopo aver appreso della serie, ecco la frecciata sui social: "Sono troppo contenta che esca la serie sui Ferragnez. Si sa così poco della loro vita!", ha commentato Selvaggia. Più che evidente il registro ironico del cinguettio.

Secondo quanto si apprende, in The Ferragnez, in uscita a dicembre, verranno raccontati i momenti più importanti della coppia dalla seconda gravidanza di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2021 a cui Fedez ha partecipato in gara con Francesca Michelin. Insomma, due vite già a nudo saranno ulteriormente "spogliate", mostrate, date in pasto al pubblico.

