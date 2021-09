Chiara Ferragni? Aperitivo in topless: cocktail in mano e forme al vento, foto da impazzire

21 settembre 2021 a

Altro giro, altra foto bollente di Chiara Ferragni, la quale sembra prenderci sempre più gusto nel mostrarsi svestita e super-maliziosa. Sempre al centro delle cronache, l'influencer, che insieme al maritino Fedez sarà protagonista di The Ferragnez, serie disponibile a dicembre su Amazon Prime e tutta dedicata alla coppia.

Poche ore fa, lo scatto con un maglioncino giallo, color limone, sotto al quale non vi era traccia di intimo: insomma, topless. Dunque, il bis: ecco una foto di Chiara Ferragni che celebra un compleanno, con cocktail in mano e sorrisone, coperta da una giacca verde. E sotto? Anche in questo caso sembra non ci sia assolutamente nulla: aperitivo in topless, per una incontenibile Chiara Ferragni...

