Katia Ricciarelli e Pippo Baudo? "È stata lei a lasciarlo. E vi dico anche il perché": bomba della vicina di casa, segreto svelato

"È lei che l’ha lasciato. Non era contenta, non avevano più dialogo, non avevano niente da dirsi”. Un'amica di Katia Ricciarelli, Carla Morando, rivela questo retroscena sulla relazione tra la cantante lirica e Pippo Baudo, suo ex marito. In un'intervista a Chi, la donna - che è anche vicina di casa della Ricciarelli - ha spiegato che la sua amica è molto impegnativa, ma soprattutto è abituata a essere autonoma. Sull'ipotesi di poter trovare un nuovo amore durante il Gf Vip, l'amica è stata chiara “Da quello che ho visto non c’è niente per lei in quella casa”.

Scendendo più nel dettaglio, poi, la Morando ha continuato: "Non è facile la Katia come persona perché adesso è abituata a vivere da sola e a fare quello che vuole”. La donna, che in questi giorni sta accudendo il cane della cantante, ha ammesso che l’amica è una combattente: “Si sta dedicando a qualche ragazzo perché vuole insegnare canto”. Poi ha aggiunto: “Katia deve trovare qualcosa da fare altrimenti si stanca”.

Carla Morando, inoltre, ha sottolineato che il cast dei concorrenti del Gf Vip è bene assortito e che, secondo lei, Katia Ricciarelli si sta trovando bene, anche se continua a prendere in giro, in modo ironico, qualche ragazza. Infine ha spiegato qual è l'unica cosa che i concorrenti non devono fare con la cantante: “Devono evitare di farle certi scherzi come quello della squalifica perché si stanca”.

