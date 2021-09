Gf Vip, disastro-Ricciarelli davanti a Bortuzzo: "Sembrate paralitiche". Ma Signorini... bufera sul reality

18 settembre 2021 a

Sul Gf Vip, cala la "censura" di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality di Canale 5, infatti, nel corso dell'ultima puntata ha puntato il dito contro il suo stesso pubblico: "Basta con le segnalazioni, godetevi lo spettacolo". Così Signorini con un implicito riferimento alle polemiche in primis su Katia Ricciarelli, per alcune frasi rivedibili che le sono uscite di bocca, ma anche alle polemiche suscitate dalle attenzioni un poco morbose di Amedeo Goria nei confronti di Ainett Stephens.

La Ricciarelli, oltre a varie implicazioni, rivolgendosi ad Alex Belli aveva affermato che "sembri un ricch***", il tutto per una camicia floreale. Parole che lo scorso anno costarono la cacciata a Denis Dosio. E ancora, l'altra gaffe davanti a Manuel Bortuzzo, quando ha bollato come "paralitiche" le principesse Selassié: uscita che ha ovviamente fatto calare il gelo. Contro la Ricciarelli, però, nessun provvedimento disciplinare.

E Signorini ha spiegato: "Il Grande Fratello è un reality, fotografia della realtà, non nasconde nulla nel bene e nel male. Cerchiamo di far conoscere al pubblico le pagine più belle, ma i vip sono ripresi 24 ore su 24 qualche scivolone è inevitabile. Ci sono scivoloni gravi e meno gravi". E ancora: " Il Gf vi lascia grande libertà ma con responsabilità, gli scivoloni però si pagano. Quest'anno però con mia gioia il Grande Fratello ha deciso di esser meno bacchettone. Non appena parliamo abbiamo il terrore di dire "oddio cosa ho detto", credo che nessuno ne possa più. Non appena sentiamo una parola invochiamo subito body shaming, me too, chissà quali altre minacce", ha concluso.

Dunque, rivolgendosi al pubblico: "Voi quando siete a casa vostra e vedete una bella ragazza dite ‘che bella ragazza’? Eh?”. Siamo consapevoli che i social e il pubblico siano molto sensibili a certi temi , ma a tratti questa situazione rischia di diventare surreale. Questo non vuol dire liberi tutti, ogni cosa verrà considerata nella sua intenzione. Saremo comunque rigidi verso chi usa espressioni contro le donne, verso le bestemmie, verso le discriminazioni sessuali, ma non se la cosa non ha carattere offensivo. Se una persona fa quella che io chiamo una "caduta di gusto" non è offensivo, lo dico perché Katia Ricciarelli ha avuto delle cadute di gusto, io so che non siete irresponsabili, evitate tutto questo! E voi a casa non passate tutto il tempo ad evidenziare queste cose, godetevi lo spettacolo. Ci siamo anche un po' stancati. E voi vip senso di responsabilità ed educazione perché entrate nelle case degli altri ma con la consapevolezza che se si fa uno scivolone in buona fede resta uno scivolone in buona fede", ha concluso Signorini. Parole che però, sui social, hanno scatenato un putiferio: molti, infatti, continuano a chiedere provvedimenti contro la Ricciarelli.

