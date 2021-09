Gf Vip, Katia Ricciarelli picchia duro contro Jo Squillo: "Sai cosa mangiamo?", bistecche in faccia

20 settembre 2021 a

Nel bene e nel male, al Gf Vip di Alfonso Signorini tiene banco Katia Ricciarelli, che nel reality in onda su Canale 5 si è lasciata andare ad alcune considerazioni che hanno sollevato un polverone. Ma tant'è, ora la mitica Katia torna a far parlare di sé. La ragione? L'ingresso nella casa di Jo Squillo, che è entrata al Gf Vip nella puntata dello scorso venerdì.

E l'ex moglie di Pippo Baudo è un poco preoccupata dalla presenza di Jo Squillo: "La Jo è una forza della natura. Ci romperà un po’ le scatole per via… sai è vegana, non vegana. Qui mangiano carne", ha tagliato corto sfogandosi nel confessionale. Insomma, il veganesimo e lo stile di vita di Jo Squillo non sembrano andare giù alla Ricciarelli.

Dunque, nel medesimo confessionale, anche una battuta su Giucas Casella, per il quale non nasconde un velo di tenerezza: "Ho più l’impressione che dobbiamo noi far divertire lui", ha tagliato corto. Considerazione un poco amara. Ma la cifra distintiva di Katia Ricciarelli, abbiamo iniziato a capirlo un po' tutti, è la sincerità. Dice sempre quel che pensa...

