Linda Evangelista, la top model anni '90? Sfigurata e irriconoscibile: come si è ridotta così

Linda Evangelista è stata una icona della moda anni '90. Sono celebri le sue foto e le sfilate con le altre top model: Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campell e Kate Moss. Occhi azzurri, fisico statuario, era la più camaleontica. Ma oggi la Evangelista, che ha 56 anni, è completamente irriconoscibile. E non è una questione anagrafica. E' stata la stessa ex modella a rivelare il suo dramma sui social. Lina si è sottoposta infatti a un trattamento estetico che l'ha lasciata "deformata e reclusa".

"Ai miei follower che si sono chiesti perché non ho più lavorato, mentre le carriere delle mie colleghe sono state in ascesa, la ragione è che sono stata brutalmente sfigurata dalla procedura Coolsculpting di Zeltiq, che ha fatto l’opposto di quello che ha promesso", ha scritto la ex top model in un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Il trattamento, oltre a renderla deforme in modo permanente, "mi ha emotivamente atterrito e reso una reclusa".

In sostanza, anziché ridurre il grasso, il trattamento le ha dato l'effetto opposto. "Ha aumentato le cellule di grasso. E mi ha lasciato permanentemente deformata anche dopo aver subito due dolorosi e inutili interventi chirurgici correttivi. Sono stata resa, come i media hanno sottolineato, irriconoscibile".

