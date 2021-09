Gf Vip, il dramma di Raffaella Fico: "Ero incinta, chiamò la polizia e mi cacciò di casa", accuse-choc a Balotelli

23 settembre 2021 a

Lacrime e accuse pesantissime, quelle mosse da Raffaella Fico a Mario Balotelli, direttamente dalla casa del Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini in cui la showgirl è impegnata. La Fico si è commossa mentre parlava agli altri concorrenti di un fatto dolorosissimo del suo recente passato: quando fu cacciata di casa dal calciatore mentre era incinta di Pia.

Secondo quanto svela la showgirl, Balotelli addirittura chiamò la polizia per farlo allontanare. Anni dopo, Mario si sarebbe pentito della sua azione, riconoscendo la figlia Pia. Oggi è in buoni rapporti con Raffaella Fico.

"La storia d’amore con Mario è stata totalizzante. In generale, non sono mai stata innamorata allo stesso modo. Mario è un ragazzo molto profondo che nel corso della sua vita ha avuto delle problematiche - ha premesso la Fico -. Spesso è apparso per quello che non è. Comunque io ero piccola, avevo 21 anni quando l’ho conosciuto, non è stato subito un colpo di fulmine, Mario mi ha tanto corteggiata, al primo appuntamento mi ha regalato delle rose rosse", ha ricordato.

Dunque, la parte drammatica del racconto: "La gravidanza non è stata un incidente, non è stata un frutto del caso: cercavamo un figlio". Eppure, "quando ero incinta, Mario mi cacciò di casa e chiamò la polizia", ricorda in una valle di lacrime. E ancora: "La nostra è stata una relazione troppo affollata, molte persone ci hanno messo il becco. Andai nella casa di Londra di Mario. Lui era in casa. Io citofonai ma non mi aprì e chiamò la polizia. Ero distrutta. Oggi l'ho perdonato, ci sono voluti un po’ di anni, mi ha chiesto scusa. Adesso siamo sereni, in rapporti sereni. Anche lui ama da morire Pia", ha concluso Raffaella Fico.

