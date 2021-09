Chiara Ferragni, notte insonne per la figlia Vittoria non è stata bene: ecco il perché

22 settembre 2021 a

Chiara Ferragni distrutta: "È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...". L'influencer ha condiviso con i follower un momento duro vissuto la notte scorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda.

Ma è nella didascalia che spiega tutto: "Terribile notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione". Insomma, la figlioletta di sei mesi avrebbe trascorso la notte insonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara Ferragni, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati.

Una lunga notte insonne, in piena fashion week, per l'imprenditrice digitale. Ma come capita a tutte le neomamme nel momento della dentizione dei bimbi, il sonno scarseggia. Immediati i commenti dei fan: "Forza mamma Chiara. Forza piccola Vittoria, sei stupenda". I follower sono con loro. Intanto la Ferragni col marito hanno lanciato la docu-fiction The Ferragnez-La Serie, uno show su Amazon Prime Video, previsto per dicembre. Si tratta di un racconto della loro vita che percorre gli ultimi eventi salienti tra cui la nascita della loro secondogenita Vittoria, raccontando gli aspetti più intimi e personali del loro privato.

