Barbara D'Urso, alta tensione nel locale a Milano: lite davanti agli amici, col fidanzato finisce male. Foto-bomba

Tira una brutta aria tra Barbara d’Urso e il fidanzato Francesco Zangrillo? La coppia è stata paparazzata da Oggi, nei giorni scorsi durante una lite in un locale di Milano. Il settimanale ha pubblicato infatti delle foto dei due che lasciano pochi dubbi sulla discussione tra i due: la D'Urso è in piedi, con le mani giunte, con una espressione fra il basito e l'imbarazzato. Lo sguardo dice tutto. Ha tutta l'aria di essere una scena di gelosia.

I due si trovano insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della conduttrice in un ristorante di Brera, nel centro di MIlano. I due fidanzati non sono vicini. Barbara infatti siede accanto a un vecchio amico, mentre Zangrillo è impegnata a un altro tavolo a chiacchierare con una misteriosa donna bionda con un blazer rosa addosso. Ma forse le chiacchiere diventano "troppo fitte" e la D'Urso comincia a lanciargli delle occhiatacce. Allora lui protesta e scoppia la lite. Zangrillo evidentemente infastidito esce dal ristorante e sale in auto da solo. Nel frattempo, Barbara si sfoga con l’amico.

Ma non finisce qui. Pare che i due non abbiano concluso la serata insieme: quando la macchina di Zangrillo raggiunge la casa della D’Urso, lei scende da sola.

