Chiara Ferragni smonta Fedez: "Cavolate?". Lite brutale sullo yacht, finalmente fuori tutta la verità

Si torna a parlare della furibonda lite a bordo dello yacht tra Chiara Ferragni e Fedez, un piccolo caso di gossip che ha appassionato nelle settimane estive e su cui molto si è scritto. Le immagini dei due che si urlavano in faccia erano state pubblicate da Chi, il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, il re del gossip. I due, durante il battibecco, si trovavano a bordo dello yacht di Diego Della Valle. Foto in cui gesticolavano in modo molto animato, fino a che il rapper si allontanava.

Scriveva Chi: "Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti". Insomma, la lite era stata molto brusca, violenta, tesissima. Le foto, dopo la pubblicazione, diventarono virali in pochissimo tempo.

E ora, a distanza di settimane, ecco che i cosiddetti Ferragnez hanno voluto finalmente commentare la vicenda e fare chiarezza. Lo hanno fatto ovviamente su Instagram, dove si sono spesi in una diretta per lanciare l'ultimo brano di Fedez, Meglio del Cinema. Ed ecco che il rapper ha spiegato: "Ok, è vero, abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate", ha tagliato corto.

Quindi Chiara Ferragni ha voluto aggiungere qualche dettaglio in più: "Diciamo che il motivo sono state cose familiari, cause familiari", ha chiosato. Insomma, non proprio "cavolate", così come aveva appena detto. Ma tant'è, lo scontro viene derubricato a poco più di una lite di routine, di quelle che possono accendersi in un istante un po' in tutte le coppie. Lite subito domata e rientrata, assicurano i due.

