Uomini e Donne, la vamp Cipollari fuori controllo: insulta una dama, cos'è costretta a fare la De Filippi

Tina Cipollari è amata dal pubblico di Uomini e Donne perché dice le cose senza peli sulla lingua e sempre a modo suo. A volte però esagera nell’essere brusca: per questo la vamp è stata ripresa da Maria De Filippi, che a un certo punto è intervenuta per prendere le difese di una dama. Si tratta di Sara, che ha deciso di dare una seconda possibilità a Biagio, nonostante le cose in passato non siano andate per il meglio e alcune dichiarazioni di lui non proprio meravigliose.

“Ti reputavo una donna intelligente - è stato l’attacco della Cipollari nei confronti della dama di Uomini e Donne - invece devo constatare che sei solo una grande stupida. Te lo dico col cuore”. Poi ha corretto un minimo il tiro, precisando che “dal momento che lui torna, dovevi dirgli di essere chiaro”. A questo punto è intervenuto Biagio per precisare che tra loro nell’ultimo incontro non c’è stato niente, versione confermata anche da Sara. Tuttavia la Cipollari non ha creduto ai due e poi ha aggiunto che Sara non avrebbe dovuto incontrarlo per rispetto di se stessa.

“È venuto davanti alla tua porta? Dovevi lasciarlo fuori. Torna nella tua stanza, lui è venuto nella tua stanza con intenzioni evidenti”, ha dichiarato l’opinionista. La De Filippi ha però difeso Sara: “Secondo me si sta dando un’opportunità. Lei ha reagito di pancia, va avanti con ciò che sta sentendo”.

