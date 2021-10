Dayane Mello stuprata "a sua insaputa"? "Se lo merita", l'ultima vergogna del molestatore: altro scandalo al reality

01 ottobre 2021 a

Continua a tenere banco il caso di Dayane Mello, che paradossalmente sta facendo le fortune del reality brasiliano La Fazenda. Peccato che si tratti di un modo immorale di fare ascolti, dato che l’ex concorrente del nostro Grande Fratello Vip era stata molestata in più occasioni dal rapper Nego do Borel. Non solo, perché quest’ultimo sarebbe stato autore di uno stupro non ripreso dalle telecamere: il brasiliano si sarebbe approfittato di Dayane, che quella notte era ubriaca e che il giorno dopo non ricordava nulla ma vedeva degli strani lividi sul suo corpo.

Nego è stato squalificato dal reality per le molestie, anche se la produzione del programma non ha permesso alla Mello di ricevere soccorso e di scoprire cosa è successo davvero. Ancora oggi rimane all’oscuro di tutto e continua a giocare come se niente fosse, scatenando l’ira del pubblico a casa che invece vorrebbe che tutte le cose vengano messe in chiaro. Come se non bastasse, adesso Nego si è messo a tifare per Dayane: della serie, avere la faccia come il c…

“Il mio voto è per lei, se lo merita”, ha scritto il rapper a poche ore dalla puntata de La Fazenda in cui la Mello ha superato il televoto, dove è risultata la preferita dal pubblico. “Sei una persona straordinaria, vorrei che accadesse il meglio per te”, ha aggiunto Nego, che soltanto qualche giorno fa sembrava invece disperato per quanto era successo nel reality, arrivando a minacciare il suicidio.

