Britney Spears, nudo frontale integrale: la follia contro suo padre, non era mai arrivata a tanto

Il primo giorno di "libertà"? Britney Spears lo festeggia con un nudo integrale frontale. Dopo una lunghissima battaglia giudiziaria, la 40enne popstar americana ha vinto la sua battaglia col padre, che ha dovuto cederne la tutela legale.

A lungo giudicata incapace pienamente di intendere e di volere, l'interprete di Baby one more time e Toxic si è vista per oltre un decennio controllare i conti correnti, le entrate finanziarie, le spese e pure quello che poteva o non poteva pubblicare sui social. Nonostante questo, su Instagram, è riuscita a ritagliarsi un po' di (scandalosa) libertà. Non era mai però arrivata a quanto è accaduto poche ore fa.

Partita in vacanza sul Pacifico, in un paradiso terrestre di cui però non rivela il nome, la Spears ha pubblicato una serie di scatti in totale deshabillé, con solo dei fiorellini virtuali a corprirne le pudenda. Roba da far ammattire papà, immaginiamo, ma soprattutto da far perdere la testa agli ancora numerosi suoi fan. Sono lontanissimi i fasti artistici e commerciali di inizio anni Duemila, quando dopo il debutto da teenager era diventata l'eterna lolita, icona sexy-musicale di milioni di ragazzini e ragazzine in giro per il globo.

Ma chissà, c'è chi spera che ritrovando un po' di serenità e maggiore stabilità familiare (pare che non abbia intenzione di intentare una nuova causa con papà per i denari da lui gestiti durante la tutela da lui curata) Britney possa tornare a splendere non solo per una foto ardita su Instagram.

