Live-Non è la d'Urso, Stefania Orlando: "Non farò più il suo nome". Cala il gelo in studio: su chi pone il veto

Francesco Fredella 07 marzo 2021 a

a

a

La verità di Stefania Orlando, che al Live di Canale 5 di Barbara d’Urso dice: “Dopo quello che ho sentito e letto non farò mai più il suo nome”. Tra la Orlando e Roncato (insieme in una storia di vent’anni fa) ora sembra che ci sia un rapporto irrecuperabile. “Forse lui chiede rispetto, c’è affetto nei suoi confronti. Ma non vorrei continuare ad essere ingombrante...”., dice Stefania. Gelo in studio.

"Parliamo di lui". Toffanin, mossa sbagliata: Tommaso Zorzi scoppia in lacrime, incredibile crisi a Verissimo

La Orlando non vuole sentir parlare più del suo ex marito. Storia chiusa ormai da anni. “Io, Simone e Margot siamo una famiglia”, racconta. Ma cala il gelo di nuovo quando si parla di suo fratello Gianni. In una lettera a DiPiù l’uomo dice: “Non hai mai parlato di me al Grande Fratello vip. Credo che nel tuo cuore non ci sia spazio per me”. Ma Stefania fa chiarezza. “Non siamo cresciuti insieme. Ci sono stati mancanze e vuoti che non siamo riusciti a colmare. L’ho sentito l’altro ieri e abbiamo parlato ore. Ci siamo ripromessi di vederci e recuperare quel tempo perso”, dice Stefania.

"Momenti iconici". Il trionfo di Tommaso Zorzi dalla Toffanin: pare che nello studio di Verissimo...

“Sono affezionatissima a sua figlia Diana, quando ha vissuto a Roma ci vedevamo. Ma dico a mio fratello Gianni che gli voglio bene. Le mie porte del cuore saranno sempre aperte”. Ma la Orlando non vuole farlo davanti alle telecamere. “Voglio che io, lui e l’altro mio fratello Fabio torniamo a stare insieme”, conclude. La famiglia Orlando si ricompone.

"Mi fate vomitare". Raptus di Antonella Elia, la frase sbagliata: ecco chi brutalizza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.