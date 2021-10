Chiara Ferragni e la serie tv con Fedez? Fucilata-vip: "Cosa c'è dietro davvero", che imbarazzo

04 ottobre 2021 a

a

a

Una serie tv sulla loro vita è stata annunciata qualche giorno fa, ma già sta facendo parecchio discutere. The Ferragnez racconterà in maniera dettagliata e approfondita momenti di vita quotidiana di una delle coppie più seguite del momento, quella composta da Chiara Ferragni e Fedez. In molti la attendono con ansia, ma c’è chi giudica eccessivo realizzare addirittura una serie tv su di loro.

"Non ci sono i requisiti". Ma stiamo scherzando? Fedez libero di insultare, l'ultima farsa della Rai

Il dubbio è stato espresso da Maria Giovanna da Taranto, una lettrice della rivista Nuovo TV, che ha inviato la sua lettera per la rubrica di Alessandro Cecchi Paone. "Fedez e Chiara Ferragni devono tenere insieme i giovani che li adorano sui social, ma che sono la minoranza nel Paese", ha risposto il giornalista. La serie sarà sicuramente un atto mediatico rilevante e se ne discuterà molto, anche dopo la messa in onda.

"Rispondi a quegli str***i". Fedez, insulti fuoricampo: lo sconcerto davanti alla videocamera

"Non c’era altra strada che realizzare una serie televisiva, che a molti non dirà nulla di nuovo, ma a tantissimi svelerà cose mai viste e sentite”, ha proseguito Cecchi Paone su Nuovo Tv. La coppia formata dal rapper e dalla fashion blogger è tra le più amate del mondo social. Infatti alla fine il giornalista ha scritto: “Piacciono e quindi sono popolari”.

Fedez ridicolizzato da "Striscia", "mai all'altezza della Ferragni": immagini pazzesche | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.