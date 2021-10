Dayane Mello molestata, Nego Do Borel è scomparso: si teme per la sua vita

05 ottobre 2021 a

Si teme il peggio per Nego Do Borel. Il cantante accusato di aver molestato e forse anche stuprato Dayane Mello durante il programma televisivo La Fazenda, è scomparso e la polizia brasiliana avrebbe già avviato le ricerche. Il rapper, nei giorni scorsi, dopo essere stato cacciato dal reality show proprio per via dei comportamenti avuti con l’ex di Mario Balotelli, ha minacciato il suicidio.

Ad allertare le forze dell’ordine è stata sua madre, Roseli Viana. La notizia è rimbalzata dal Brasile ed è stata riportata da DireGiovani. La donna si sarebbe recata in un dipartimento di polizia di Rio de Janeiro, con aria molto preoccupata per lo stato di salute psichico del cantante. Secondo quanto trapelato sui media sudamericani, Viana avrebbe detto alla polizia che il rapper è depresso e che ha chiamato alcuni amici stretti per dare loro l'"ultimo" saluto. Per questo si teme il peggio. Nego sarebbe stato visto per l’ultima volta, sempre come riferisce la stampa brasiliana, a Itacuruçá, sul litorale di Rio.

Il rapper nei giorni scorsi si è difeso dalle accuse di molestie e di stupro cercando di smentire la versione che lo vorrebbe colpevole: “Dopo che lei ha rifiutato le mie avances siamo andati a dormire, la polizia ha scoperto che non c’è stato nessuno stupro. Ma nonostante questo io e la mia famiglia siamo stati attaccati e siamo stati vittima di razzismo. Finirò per togliermi la vita e non sto bluffando. Non voglio venire etichettato come un criminale, cavolo! Ci sono così tante persone là fuori che fanno del male, mi chiedo cosa ho fatto di male io per meritarmi così tanto odio?”.

