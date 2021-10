Le Iene, "Dayane Mello come sta?". Abusi sessuali, drammatico blitz in diretta al reality brasiliano

04 ottobre 2021 a

Le Iene migrano in Brasile e fanno irruzione nel reality A Fazenda. Il programma di Italia 1 vuole indagare sulle presunte molestie del rapper Nego do Borel ai danni dell'ex gieffina Dayane Mello, che al momento sta partecipando alla trasmissione come concorrente. Una troupe capitanata da Roberta Rei è andata direttamente sul posto per cercare di parlare con la modella e assicurarsi che stia effettivamente bene.

La trasmissione, che ripartirà a breve con la nuova stagione, lo ha fatto sapere con un video e un messaggio pubblicati sui social. "Sono a San Paolo in Brasile e questa è A Fazenda, la sede del reality – ha spiegato la Rei in un video -. Noi siamo qui perché abbiamo provato in tutti i modi a contattare Record tv ma nessuno ci ha voluto rispondere e quindi ci proviamo così". La troupe, insomma, avrebbe provato prima a mettersi in contatto con la produzione del reality. Ma non essendoci riuscita, ha deciso di andare direttamente sul posto.

"Noi vogliamo sapere se Dayane sta bene e se è stata realmente informata di quanto accaduto e se voglia o meno restare ancora nel programma - ha continuato l'inviata de Le Iene -. Siamo disposti a fare tutto pur di parlarle, entrare nella Fattoria, parlarle attraverso uno schermo. Tutto purché lei sappia che in Italia ci sono tantissime persone che sono preoccupate per lei".

