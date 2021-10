Giulia De Lellis, il tradimento scoperto a telecamere nascoste: roba piccante

05 ottobre 2021 a

Giulia De Lellis è soltanto l’ultima delle numerose vittime di Nicolò Devitiis, pronto a tornare con i suoi scherzi organizzati per Le Iene, il programma di Italia Uno condotto da Nicola Savino che tornerà in onda questa sera, martedì 5 ottobre. Saranno diverse le novità, a partire dal fatto che non ci sarà più Alessia Marcuzzi ad affiancare Savino, dato che ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con Mediaset.

Al suo posto saranno dieci le donne che si alterneranno alla conduzione, ma tra le diverse novità apportate anche al format, gli scherzi di Devitiis sono invece rimasti inalterati. La prima vittima è stata la nota influencer, nonché ex gieffina Giulia De Lellis: per metterla in difficoltà, Le Iene sono state particolarmente cattive con lei, premendo su un tasto delicatissimo, quello del tradimento che la ragazza ha dovuto fronteggiare, e su cui ha scritto anche un libro. Dalle anticipazioni non filtra molto, ma probabilmente le faranno credere che il suo attuale fidanzato l’ha tradita, proprio come accaduto in passato con Damante.

Inoltre è stato reso noto che si affronterà il caso di Dayane Mello, che avrebbe subito uno stupro all’interno de La Fazenda, un reality show brasiliano. Un’inviata de Le Iene è volata in Brasile per provare a mettersi in contatto con la modella ed ex gieffina, che attualmente si trova ancora all’interno del programma.

