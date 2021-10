Chiara Ferragni, "le tett***e da Ironman": in giro così per Parigi? E Fedez impazzisce

06 ottobre 2021 a

a

a

Un maglione che lascia tutti interdetti quello indossato da Chiara Ferragni. L'influencer è arrivata a Parigi con un maglione a dir poco unico: bianco con delle coppe d'oro sul seno. A immortalare il look a dir poco stravagante è lei stessa attraverso uno scatto su Instagram. "Back in Paris for 24 hours" scrive lei nel post dalla capitale francese. Anche se l'attenzione cade ovviamente sul seno. Questa volta non in bella mostra, ma ugualmente originale.

"Rispondi a quegli str***i". Fedez, insulti fuoricampo: lo sconcerto davanti alla videocamera

Nell'immagine si vede la Ferragni seduta di fronte a una finestra di un elegante hotel nel cuore di Parigi con lo sguardo sognante. Immediata la reazione degli utenti. Ma quella più divertente arriva dal marito Fedez: "Hai rubato le te***e ad Iroman?". Finita qui? Neanche per sogno. Ecco altri utenti scatenati: "Le te***e d'oro, no daiiii,questa proprio bocciata". E ancora: "Questa maglia è orrenda". E infine un mezzo complimento: "Chiaretta sempre super bella ma il maglione non si può vedere! Pluriorrendo!". Come dare loro torto.

Ma per la moglie del rapper essere sulla bocca di tutti a causa del suo vestiario non è una novità. Qualche scatto fa l'influencer si era fatta immortalare mentre indossava a un aperitivo un top verde. Fin qui nulla di male, se non fosse che la maglietta era completamente aperta sul davanti, lasciando intravedere tutto.

"Non ci sono i requisiti". Ma stiamo scherzando? Fedez libero di insultare, l'ultima farsa della Rai

"Cosa c'è dietro davvero". Chiara Ferragni e la serie tv con Fedez? La fucilata-vip: che imbarazzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.