Gf Vip, Alex Belli? La moglie-choc: "Fatti gli esami, ha qualche difficoltà", roba troppo intima

Delia Duran, moglie di Alex Belli, racconta tutti i dettagli della sua vita privata. E parla anche del sogno di allargare la famiglia. "Abbiamo fatto degli esami e io sono a posto, mentre lui ha qualche difficoltà, anche se non grave”, dice al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Poi la modella puntualizza: “Un figlio è un sogno di tutti e due, la cosa più bella per una coppia che si ama”. Delia Duran ha dichiarato che se non verrà, naturalmente ricorrerà all’inseminazione artificiale.

Ma Delia, a quanto pare, non perde di vista nemmeno per un istante Alex. E dice: "Sta fumando troppo, a casa lo controllo, mentre lì si è lasciato troppo andare”. A quanto pare, però, sarebbe molto gelosa (forse di Soleil). Sempre al settimanale di Signorini rivela di essere cambiata: "Mano gelosa rispetto al passato. Ci sono ragazze molto belle e capisco che gli uomini siano sensibili, lo sono anch’io come donna. Per dire, Soleil mi piace moltissimo o anche Sophie. Però, per ora, nessuna mi dà fastidio perché non vedo malizia né da parte loro né da parte di Alex".

Eppure Alex, tra i primi ad entrare nella casa del Gf Vip, era stato preso d'assalto dalle 3 principesse. Chissà cosa avrà pensato Delia, che si definisce gelosissima. Le 3 ragazze avevano fatto apprezzamenti sui muscoli di Alex Belli. Mica poca roba!

