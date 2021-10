Dayane Mello abusata in diretta, "fate attenzione al preservativo": la prova schiacciante, il video dell'orrore

06 ottobre 2021 a

Le Iene hanno fatto irruzione sul presunto stupro subito da Dayane Mello, volando addirittura in Brasile per capire di più dell'incredibile vicenda che ha avuto luongo all'interno de La Fazenda, un reality brasiliano molto popolare. La storica trasmissione di Italia Uno ha mostrato per la prima volta le immagini dei ripetuti assalti di Nego do Borel, che avrebbe approfittato dello stato alterato di Dayane dopo una serata fortemente alcolica.

Dayane Mello, le agghiaccianti molestie sessuali subite al reality: ecco il video-choc | Immagini forti

La modella che ha partecipato anche al Gf Vip nostrano non ricorda nulla di quella notte, ma i video lasciano poco spazio all'immaginazione: in uno si vede Nego avvinghiato a Dayane che le chiede ripetutamente "rispondi solo sì o no". Lei in evidente stato confusionale risponde sì e lui commenta "ha firmato la liberatoria". Quello che accade dopo sotto le coperte si può solo immaginare, dato che la regia del reality ha staccato l'inquadratura, venendo travolta dalle polemiche e soprattutto dai legali della Mello, che accusano la mancanza di un tempestivo intervento.

Dayane Mello molestata in diretta tv? La situazione precipita: "Perse le sue tracce, si teme per la sua vita"

Si teme infatti che sia stato consumato un rapporto sessuale all'insaputa di Dayane: analizzando il video, Le Iene hanno notato un rumore simile a quello dell'apertura di un preservativo. Dettaglio poi confermato dal fatto che il mattino successivo le telecamere hanno ripreso Nego mentre tira da sotto il materasso la carta di un preservativo. Adesso il cantante, che è stato squalificato dal reality, si trova indagato per stupro.

"Come sta?". Dayane Mello abusata, il drammatico blitz della troupe delle Iene al reality brasiliano | Video

