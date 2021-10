Meghan Markle e Harry, "la foto con cui Elisabetta li ha umiliati davanti al mondo". Ecco perché sono fuggiti, lo scatto incriminato

06 ottobre 2021 a

Una foto potrebbe aver scatenato... tutti. Dopo quasi un anno dalla fuga di Meghan Markle e il principe Harry da Buckingham Palace con direzione-Stati Uniti, ecco svelata la - presunta - motivazione del loro addio alla famiglia reale inglese. A lanciare l'indiscrezione è Andrew Morton, autore di Meghan – A Hollywood Princess. Per lo scrittore l'addio dei duchi di Sussex ai membri senior della famiglia reale sarebbe uno scatto pubblicato dalla Regina Elisabetta.

Quest'ultima ha augurato a tutti un buon 2020. Peccato però che nell'immagine ci fossero lei, il principe Carlo, il nipote William e il primo pronipote George. Insomma, l'unico escluso sarebbe stato il marito di Meghan nonché figlio di Carlo, Harry. "I Sussex - spiega Morton - avevano la sensazione che a Palazzo, nonostante la popolarità, fossero considerati figure marginali".

Da lì è stato un crescendo di tensioni: dall'intervista scandalo in cui la coppia accusava l'entourage della Regina di essere razzista, fino alle varie liti tra fratelli. Per non parlare poi del clima tesissimo attorno a Meghan e Kate Middleton. Solo negli ultimi mesi, dopo la nascita della piccola Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, i rapporti sembrano essersi riappacificati. Almeno questo è quanto trapela, perché in realtà sui social (dove tutti sono attivissimi, la Regina compresa) vige sempre il silenzio reciproco.

