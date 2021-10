Damiano dei Maneskin fuori controllo, "baciami questo". E tira fuori... tutto: una foto troppo spinta

11 ottobre 2021 a

Che I Maneskin apprezzino i tatuaggi non è una novità. In particolare Damiano David ne ha uno per ogni gusto e occasione. Non tutti però sono ben visibili. Ce n'è uno in particolare a essere ben "nascosto", nonostante il chiaro messaggio che contiene. Si tratta di una scritta sul lato B, mostrata in una foto su Instagram. "Kiss This", è il tatuaggio, ossia "Baciami questo" in inglese. Una frecciata a tutti quegli haters che attaccano la band, forte di aver vinto Sanremo e l'Eurovision.

Per essere ancora più chiaro sui destinatari del messaggio, il gruppo musicale pubblica un altro commento: "Haters will say it’s marketing", ovvero "gli haters diranno che è marketing". Dello stesso parere il chitarrista Thomas Raggi, che sottostante scrive: "Haters gonna hate", "Gli haters odieranno".

Intanto I Maneskin proseguono la loro scalata. Venerdì 8 ottobre è uscito il loro nuovo singolo, "Mammamia". Ancora prima di essere lanciato il brano aveva già attirato l'attenzione dei fan. Merito di un breve estratto del filmato pubblicato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan su Tik Tok. Per il gruppo dunque si prospetta un nuovo importante successo. Che gli haters vogliano o meno, visto che i fan sono ben più numerosi.

