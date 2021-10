Domenica In, Mara Venier ridotta così dopo la puntata: una foto inquietante, a casa...

11 ottobre 2021 a

Mara Venier ieri domenica 10 ottobre dopo una brevissima puntata di Domenica In - che è andata in onda su Rai uno solo per 40 minuti per la partita della Nazionale di calcio contro il Belgio - si è potuta dedicare alla cucina. Tolti gli abiti di scena, infatti, la conduttrice è tornata a casa e si è messa in grembiule per preparare la cena.

Alcune ore più tardi, quando era ormai sera, ha infatti pubblicato alcune stories sul suo profilo Instagram nelle quali la si vede ai fornelli. "Avete visto che ho raccolto i capelli?", ha chiesto ai fans in uno dei video delle storie in questione, mostrandosi anche senza occhiali, con degli occhi di un azzurro chiaro intensissimo.

“Stasera risotto alla milanese con cotolette e zucchine", ha annunciato la Venier su instagram in uno dei video caricati nelle stories, spostando poi l’inquadratura verso la finestra per far vedere ai suoi follwer una meravigliosa Roma dall’alto, con la Luna sullo sfondo: con una canzone di Tiziano Ferro di sottofondo.

