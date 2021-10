Chiara Ferragni, ecco il suo bagno: roba proibita ai comuni mortali, sfarzo mai visto prima

11 ottobre 2021 a

a

a

Già, roba per pochi eletti. E tra questi pochi eletti c'è ovviamente Chiara Ferragni, una il cui patrimonio è difficile da stimare. Ricchezza, quella vera. E meritatissima: è stata in grado di creare un vero e proprio impero.

Mini abito e spacco mostruoso, Chiara Ferragni così davanti al Duomo: sconcerto in pieno centro a Milano | Guarda

E alcune "diapositive" di questa ricchezza, spesso e volentieri, viaggiano sul profilo Instagram della Ferragni. Non fa eccezione uno degli ultimi "rullini" proposto dalla moglie di Fedez. In calce alle fotografie scrive: "Best of these days in London, Lake Como e Milano", ovvero il meglio di questi ultimi giorni tra Londra, lago di Como e Milano. E in questo "meglio" fa capolino anche la foto del bagno di cui ha potuto usufruire Chiara Ferragni: come detto, roba davvero proibita ai comuni mortali.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.