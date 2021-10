Chiara Ferragni, la foto con gli slip trasparenti fa infuriare i fan: "Tuo marito te lo permette?"

13 ottobre 2021 a

Altro scatto che infiamma quello di Chiara Ferragni. Tra le ultime foto che spiccano sul suo profilo Instagram spunta una che solleva parecchio clamore. L'influencer si fotografa davanti allo specchio. Fin qui nulla di strano se non fosse che indossa un coprispalla verde che lascia scoperto buona parte di seno (senza reggiseno ovviamente) e un paio di slip bianchi trasparenti.

"I’m not a regular mum, I’m a cool mum", è la didascalia apparsa. In pochi minuti l'immagine ha superato i 300.000 mi piace ricevendo numerosi complimenti. Non sono comunque mancate le critiche. Qualcuno ha infatti scritto: "Ma coi soldi che avete tuo marito ti permette di andare in giro mezza nuda? Fa’ la mamma che è meglio".

Mentre altri hanno addirittura criticato il fisico: "Non sei perfetta. Seno piccolo, cosce magre. Insomma, raggiungi la sufficienza". Per lei non sono le prime e non saranno le ultime critiche. Qualche settimana fa la moglie di Fedez si era presentata a Parigi con un look alquanto opinabile: maglietta completamente trasparente senza reggiseno. A coprire, pochissimo, il seno giusto due minuscole toppe oro. Inutile dire che anche in questo caso l'influencer ha fatto parecchio parlare di sé, attirando l'attenzione del marito e non solo.

