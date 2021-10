Barbara Chiappini, "messaggio dall'aldilà". Crisi col marito, finisce in disgrazia

Francesco Fredella 14 ottobre 2021 a

a

a

Si torna a parlare di Barbara Chiappini. Ve la ricordate? Ora sarebbe di nuovo in crisi con suo marito e sembra non esserci pace per lei. Al settimanale DiPiù, diretto da Osvaldo Orlandini, racconta prima di un riavvicinamento grazie ad un messaggio dall’aldilà e poi di una crisi. La Chiappini dice di un messaggio di sua madre, che è morta quando aveva 11 anni: un chiaro segnale che lei non perde di vista. E così avviene il riavvicinamento con suo marito, l’imprenditore Carlo Marini Agostini. Ma poi torna il buio e la crisi matrimoniale, scandita probabilmente da incomprensioni e dissapori. La coppia inizia anche una terapia, ma funziona poco. Tutto precipita.

Tam tam impazzito sulla Canalis e la voglia di casa: ecco che cosa sta succedendo con il marito

"Purtroppo litigavamo spesso, qualche volta anche davanti ai bambini, perché tutto in casa era fonte di tensione. Un oggetto fuori posto, una dimenticanza, una cena sbagliata. Quando succedeva di litigare, io andavo in un’altra stanza e piangevo a dirotto. Senza risolvere nulla. Non andava bene: per questo abbiamo deciso di chiedere aiuto”, dice su DiPiù la Chiappini.

"Chi è l'altra donna". Il dramma della Merkel. Voce-terremoto sul marito "fuggito" in Italia: cosa c'è davvero dietro "l'incarico a Torino"







Il matrimonio con Carlo Marini Agostini viene celebrato nel 2011. Poi nascono due figli, Sveva e Folco, di sette e sei anni. La Chiappini per dedicarsi alla famiglia mette da parte il mondo del lavoro, dicendo molti "no". La sua carriera, infatti, era in forte ascesa. Arriva una battuta d'arresto. Addio alla televisione e alla radio, adesso la vita della 46 enne (che resta una delle donne più affascinanti del piccolo schermo) sembra voler ricominciare proprio da quel lavoro che ha mollato tanti anni fa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.