Francesca Neri e la malattia, le parole su Claudio Amendola: "Miha fatto soffrire più di tutti"

"E' l'uomo che mi ha fatto soffrire di più al mondo, ma anche quello che mi ha amato di più”: queste le parole, spiazzanti, di Francesca Neri sul marito Claudio Amendola. L'attrice, che di recente ha ammesso di soffrire di cistite interstiziale, non ha nascosto le difficoltà vissute in questi ultimi anni nel corso di una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi. La Neri ha raccontato che ad aiutarla a risalire dal dolore è stato proprio l'amore.

Francesca e Claudio stanno insieme da ben 25 anni, nonostante alcuni e alti e bassi. La coppia, infatti, per un periodo è stata lontana, subito dopo la nascita del figlio Rocco. L’amore tra i due, però, alla fine è stato più forte. L'attrice ha raccontato che, quando entrambi hanno capito e accettato le loro differenze, hanno trovato l’unione perfetta. La Neri ha rivelato pure che, durante i tre anni peggiori della malattia, ha cercato di allontanare Amendola per non farlo soffrire: "Con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi".

Nonostante i suoi tentativi di respingerlo, "Claudio c’è sempre stato, è rimasto. Mi ha salvato", ha proseguito l'attrice. Che oggi sta meglio ed è riuscita a trovare un suo equilibrio e ad ascoltare di più il suo corpo. Francesca Neri ha ammesso, poi, di aver avuto paura di allontanarsi anche da suo figlio Rocco: "Il terrore grande era che gli rimanesse impressa questa immagine della mamma dolente, immobile, depressa. Un modello negativo". Adesso, però, il rapporto tra i due è pienamente recuperato.

