Chiara Ferragni, il "regalino" a Fedez? Sconcerto: spende 20mila euro per questa... roba

La ricchezza, questa... conosciuta. Sicuramente per Chiara Ferragni, che per inciso lo aveva anche annunciato: "Per il compleanno di Fede ho preparato tante cose carine". Fede è ovviamente il marito, Fedez, che ha fatto gli anni la scorsa settimana. E la Ferragni ha mantenuto la promessa: per i 32 anni del consorte, infatti, si è presentata con un regalo da sogno, super-lusso.

Di che si tratta? Lo ha spiegato sempre Chiara, ovviamente su Instagram: "Il mio regalo per Fede, una collana su misura di Greg Yuna". Trattasi di un girocollo realizzato dal celebre gioielliere di New York, gingillo con 19 charm, ovvero i simboli che rappresentano il rapper, tra cui un microfono, un'auto di lusso e un sacchetto pieno di soldi. Ammettiamolo, abbastanza "tamarro". Al centro del gioiello, i ciondoli che rappresentano l'intera famiglia: da Matilda, il cane, ai figli Leone e Vittoria e, ovviamente, loro due, la Ferragni e Fedez.

Ma quanto costa, il regalino? Due conti li ha fatti TgCom24, che premette come sia impossibile conoscere con precisione il prezzo dato che si tratta di un pezzo creato ad hoc. Ma, basandosi sugli altri articoli in vendita, la spesa della Ferragni è di circa 20mila euro. Spesa in linea con i regali che la coppietta si è scambiata nel corso degli ultimi anni. Ma non è tutto: per il 32esimo compleanno di Fedez, la Ferragni gli ha anche regalato un set di personaggi Kaws, passione del rapper, alla "modica cifra" di 1.609 euro.

