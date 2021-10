Angelina Jolie si presenta così alla prima del film: sconcerto, cosa si è piantata in faccia

19 ottobre 2021 a

Angelina Jolie si è presentata per la première del film Eternals, in California, con un vestito marrone, molti gioielli d'oro e una specie di graffetta-gioiello tra il labbro inferiore della bocca e il mento. Un look che ha lasciato di sasso i presenti. L'attrice, che sta affrontando una lunga battaglia legale per il divorzio da Brad Pitt, era accompagnata dai suoi cinque figli: Maddox, 20 anni, Zahara, 16, Shiloh, 15, e i gemelli Vivienne e Knox, di 13 anni.

La Jolie, la regista Chloè Zhao, gli altri attori Gemma Chan, Richard Madden, Kit Harington, sono attesi per la chiusura hollywoodiana della Festa di Roma che li annuncia sul red carpet dell'Auditorium domenica 24 ottobre per accompagnare l'anteprima di Eternals presentato alla Festa del Cinema e ad Alice nella città. Il film arriverà nelle sale italiane mercoledì' 3 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Chloè Zhao, regista premio Oscar per Nomadland, porta sul grande schermo un'epica storia che abbraccia migliaia di anni e vede protagonisti un nuovo team di Super Eroi immortali, costretti a uscire dall'ombra per unirsi contro il più antico nemico dell'umanità, I Devianti.

