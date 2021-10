Ilary Blasi, "ma è senza slip?". Si affaccia al balcone così, una foto molto spinta: là sotto si vede tutto

22 ottobre 2021 a

a

a

A vedere questi scatti di Ilary Blasi la domanda sorge spontanea: ma l'intimo c'è o no? La moglie di Francesco Totti, nonché conduttrice dell'appena terminato Star in the Star, ha intrattenuto gli ammiratori con delle foto bollenti. Sul suo profilo Instagram la Blasi si è fatta immortalare sulla terrazza dell'hotel di Montecarlo dove sta trascorrendo qualche giorno di meritato relax.

"Perché Mediaset la tiene". Striscia, fuoco amico su Ilary Blasi nei giorni più difficili di Star in the star | Video

Per l'occasione la showgirl ha indossato un lungo e attillato abito nero. L'attenzione però non può che ricadere sulla scollatura dietro il vestito. Oltre alla schiena, infatti, si vede anche una parte di lato B. Un'immagine che lascia i fan interdetti, intenti a capire se effettivamente la conduttrice di Mediaset indossi o meno l'intimo visto che dalla foto non sembra avere nulla. La Blasi non è comunque nuova a certi scatti.

"Come?". Ilary Blasi non sa chi sia il suo ospite in studio: scena raggelante su Canale 5 | Guarda

Durante le vacanze estive la showgirl ha aggiornato gli ammiratori sui social. Inutile dire che Instragram ha visto una pioggia di bikini. Tra le immagini più gettonate, quelle di Ilary in primissimo piano con un fisico abbronzato e con tanto di muscoli e ventre piatto. D'altronde lei stessa ha sempre ammesso di fare ricorso a tanti esercizi e tanta palestra. E dalle foto non si può darle torto.

Fine corsa per Ilary Blasi, scelta estrema dei vertici Mediaset: dopo la sfuriata di Pier Silvio....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.