Gf Vip, il padre delle finte principesse? “Quando ci provò con Berlusconi”, la cena finita in disgrazia

Il nome di Silvio Berlusconi è uscito fuori in una vecchia storia che riguarda Giulio Bissiri, il finto erede del vero imperatore d’Etiopia le cui figlie - Jessica, Clarissa e Lucrezia - sono attualmente impegnate nella casa del Grande Fratello Vip. Il settimanale Oggi ha rivelato un retroscena che riguarda Bissiri e anche l’ex presidente del Consiglio: la storia risale al 2008, quando Bissiri aveva prenotato un posto in una festa che la Fondazione Italia Usa che era stata organizzata in occasione dell’election day, passato poi alla storia per la vittoria di Barack Obama.

A Bissiri era stato segnalato che molto probabilmente anche Berlusconi avrebbe preso parte alla festa: “Ci ha fatto chiamare dall’addetto al protocollo - ha ricordato Corrado Maria Daclon, segretario generale della Fondazione - da quello alla sicurezza, da un tizio di cui non ricordo la qualifica. Nemmeno la regina Elisabetta ha tutti quei funzionari”. Daclon rimase colpito dall’insistenza “assillante” di Bissiri “nel chiedere conferma della presenza di Berlusconi, nel cercare di sapere in quale tavolo si sarebbe seduto, e se sarebbe stato possibile parlargli”.

E così Bissiri prenotò due tavoli e 25 coperti, spendendo circa 5mila euro: Berlusconi però a quella serata non si fece vedere. A quel punto Bissiri se ne andò come una furia: “Si alzò e lasciò la cena con il suo variopinto seguito senza neppure salutare”.

