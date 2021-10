Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese in crisi, immagini inequivocabil: dove (e come) li hanno beccati

28 ottobre 2021 a

Se fino a ieri Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese sembrano in crisi, oggi è invece tutto risolto. È il mondo del gossip, bellezza. Se davvero il rapporto si era incrinato, pare che sia sulla via del recupero: la conferma è arrivata nella serata di ieri, che la coppia ha trascorso fuori casa tra brindisi e balli. Una serata tra amici, quella trascorsa dalla showgirl argentina e dal suo compagno, che confermerebbe l’intenzione della coppia di andare avanti.

Qualche screzio ci sarà però stato, dato che nelle ultime settimane si è parlato molto di una crisi di coppia, con messaggi anche un po’ criptici via social: in particolare l’inno ai single condiviso da Belen aveva fatto pensare che le cose con Antonino non stessero andando bene. Ma evidentemente la giornata di ieri potrebbe essere stata cruciale per sancire un riavvicinamento, se davvero di rottura si può parlare, dato che i gossip e le voci di corridoio non sono mai state confermate dai diretti interessati.

Prima della serata trascorsa fuori casa con gli amici, Antonino aveva pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nuova in cui Belen tiene in braccio la loro bambina, Luna Marie. Quindi tutto è finito per il meglio per questa coppia? Così pare, anche se rimane la curiosità di sapere se e perché la showgirl e il suo compagno si erano allontanati.

