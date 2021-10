Wanda Nara, la verità sulla lettera di Mauro Icardi: "Vuoi solo caz*** col prossimo calciatore"

28 ottobre 2021 a

La crisi matrimoniale tra Mauro Icardi e Wanda Nara sembra essere stata superata, eppure l’interesse da parte di alcuni media argentini continua a essere altissimo. Nel corso della trasmissione “Los Angeles de la manana” è stato svelato il contenuto della lettera che il calciatore del Psg avrebbe scritto a sua moglie per convincerla a desistere dal divorzio, dopo che lei aveva scoperto alcune chat con l’attrice Eugenia “China” Suarez.

“Ancora una volta ti ho dimostrato che dico la verità - è il testo diffuso dalla trasmissione argentina - non ti ho mai mentito o inventato nulla, ho solo fatto uno stupido errore”. Lo stesso che, a detta di Icardi, avrebbe commesso Wanda Nara se avesse deciso di andare fino in fondo e di separarsi dal marito: “Sono una brava persona e mi sono dato completamente a te. Tu lo sai e tutti lo sanno. Sono una grande padre e un grande patrigno, do la vita per i miei figli, per renderli felici. Io sono tutto questo e nessuno ha bisogno di dirlo. È sufficiente che io lo sappia”.

Proseguendo con la lettera, le parole di Icardi sarebbero tutt’altro che dolci: “Non posso continuare a sopportare i tuoi maltrattamenti, il tuo sminuirmi, il tuo prendermi per il c*** come fai sempre. Non sono una me*** e non me lo merito. Ora vuoi cazz***, vuoi scrivere ad altri uomini… Spero che il prossimo calciatore sia l’1% di quello che ero io con te. Hai rovinato tutto per una chat di me*** che non significava nulla per me”.

