Uomini e Donne, Raffaella Mennoia: "Lasciare? Ci ho pensato...", un terremoto per la De Filippi

Raffaella Mennoia poterebbe lasciare Uomini e Donne in futuro decidendo di non fare più l’autrice di uno dei programmi più seguiti della tv italiana. La Mennoia è sempre molto seguita sui social e, soprattutto nel corso di Temptation island, i suoi account vanno in tilt grazie alle anticipazioni della trasmissione. Ma, più che altro, la Mennoia è forse la più importante e storica collaboratrice di Maria De Filippi in molti dei suoi programmi su Canale 5 .

L'autrice lavora nel dating show della De Filippi da 25 anni. Secondo lei, il programma ha avuto successo perché “la gente non può vivere senza amore e anche quando riesce a vivere senza ha comunque voglia di vedere la gente che si innamora”. Con queste parole la storica autrice della De Filippi, che sta per tornare con C'è posta per te, fa chiarezza pure sulla sua vita privata. Lei, inoltre, non è solo autrice ma anche scrittrice: il suo ultimo libro s'intitola "Cupido spostati" e parla anche di amore. Un argomento sempre scottante.

La Mennoia, che ha sempre avuto a che fare con faccende di cuore per via del suo lavoro, ad appena 23 anni già faceva parte di una delle redazioni più importanti della tv italiana. Affrontando, tra l'altro, una tematica molto delicata, come l'innamoramento. Ma è andata bene. Ora, promuovendo il suo libro, dice: "Spero che porti fortuna a chi si vuole innamorare e che porti l’amore a chi, invece, non lo sta cercando".

