Wanda Nara umiliata, "con chi ci ha provato Icardi prima della Suarez": fuori il nome, roba clamorosa

"Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio sapere altro di niente. Così Wanda Nara in un messaggio mandato alla giornalista Yanina Latorre confermando di fatto la separazione definitiva da Mauro Icardi. Il motivo è sempre lo stesso: la China Suarez. Stavolta la Nara ha scoperto un video a luci rosse che la Suarez ha mandato a Icardi. Wanda lo ha trovato e ha deciso di troncare la relazione che già aveva traballato non poco.

A rivelare la nuova rottura, durante il programma Los Angeles de la Mañana su Canal 13 della tv argentina, è stata proprio Latorre. La giornalista ha prima raccontato che, nonostante le scuse pubbliche, Icardi avrebbe ripreso a sentire la Suarez via Telegram. "Poi ha parlato di un filmato erotico dai contenuti inequivocabili che la Suarez ha inviato a Mauro e, pare, anche ad altri giocatori della Nazionale argentina. 'China ama riprendersi e inviare tutto ai ragazzi che le piacciono. È una cattiva persona', ha detto Latorre. Un’abitudine che, evidentemente, ha mandato su tutte le furie Wanda Nara", rivela il Corriere della Sera.

In Argentina però rivelano anche che l'attaccante del Paris Saint Germain avrebbe provato a sedurre un’altra donna ben prima della Suarez. Il nome sarebbe quello della modella Rocio Guirao Diaz, classe 1984, argentina che vive negli Stati Uniti. "Nota anche per alcune partecipazioni televisive negli Usa e dal 2008 sposata con Nicolas Paladini da cui ha avuto tre figli. Vero o non vero, Wanda ha deciso di mettere fine al suo matrimonio", conclude il Corriere. Per Icardi un altro cartellino rosso: stavolta sembra essere quello definitivo.

