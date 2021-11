Maria Elena Boschi, altri scatti bollenti sul gommone: "Come si avvinghia a Berruti"

06 novembre 2021 a

a

a

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono stati paparazzati a Santa Severa, dove erano intenti a sfruttare una delle ultime giornate di clemenza climatica per provare il nuovo gommone acquistato dall’attore. “Non appena lui si è avvicinato alla plancia di comando - scrive il settimanale Oggi, che ha pubblicato in esclusiva gli scatti riguardanti la coppia - l’ex ministra si è avvinghiata per una nuova serie di scatti indimenticabili”.

Luci soffuse, rossetto rosso fuoco e scollatura, la Boschi si fa fotografare così: ammiratori in visibilio | Guarda

Tra l’altro assieme alla capogruppo di Italia Viva e al fidanzato c’era anche la nipotina di lui: la Boschi è apparsa molto tenera con la bambina, d’altronde non ha fatto mistero di avere progetti di vita importanti con Berruti, tra matrimonio e figli. Di certo la passione e la complicità tra l’ex ministra 40enne e l’attore 36enne non sembra mancare mai, a giudicare dagli scatti che ogni tanto trapelano sulle riviste di gossip. Quelli pubblicati dal settimanale Oggi mostrano Berruti che dà la mano alla fidanzata per farla salire sul suo nuovo gommone.

Pizzo bianco. E lì sotto... Maria Elena Boschi, una foto pazzesca a Dubai: occhio al dettaglio | Guarda

“Baci sul gommone e… tanta voglia di metter su famiglia”, ha scritto la rivista patinata, secondo cui almeno per qualche ora la Boschi si sarebbe distratta dai pensieri che la Procura di Firenze le sta creando per il presunto ruolo all’interno della Fondazione Open, che si trova al centro di un’inchiesta per finanziamenti illeciti.

GUARDA IL SERVIZIO FOTOGRAFICO SUL SITO DI OGGI

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.