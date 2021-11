Malena e la parlamentare grillina, Dagospia: "Insaziabile passione erotica"

08 novembre 2021 a

Spunta la grillina innamorata dell'attrice a luci rosse Malena, musa di Rocco Siffredi negli "indovinelli" di Alberto Dandolo pubblicati sul sito di Dagospia. Si legge che mentre "cresce l'attesa per l'uscita del nuovo film di Malena la Pugliese, firmato dal mitologico Rocco", "una delle gang bang più spettacolari della storia della cinematografia hard", secondo gli esperti, si mormora di una "esuberante parlamentare pentastellata ufficialmente etero che nutre per lei una vera e propria insaziabile passione erotica". Chi è? "Ah, saperlo...", conclude Dandolo.

Insomma, tanti indizi per chi vuole risolvere il "rebus" gossiparo di Dagospia. Ma nessuna certezza. Come non c'era certezza sui quei "piddini in calore" di cui parlava sempre Dandolo sul sito di Roberto D'Agostino. Dove in quella occasione il pettegolezzo riguardava il centrosinistra. Si leggeva infatti: "Uno scrittore politicamente molto impegnato, e molto sposato, è stato trafitto dalla freccia di Cupido e ora vive una travolgente passione per una avvenente giornalista...".

Nessuna informazione in più. Nessun riferimento diretto agli interessati. Un altro Dago-rebus, con tanti indizi ma nessuna risposta. Di sicuro, stando al flash, ci sarebbe però in ballo una vicenda in cui si mischiano giornalismo, cultura (lo scrittore), politica e soprattutto "tradimento". Del resto tutti in fondo hanno qualche scheletro nell'armadio.

