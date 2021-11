Bella Hadid, "il dramma della depressione". Spunta un video sconvolgente: come è ridotta

10 novembre 2021 a

Non è tutto come sembra sui social. Anzi. Bella Hadid, una delle modelle più ricercate e pagate dagli stilisti, una vita sotto i riflettori, si potrebbe dire che ha tutto ma in realtà piange sempre. Soffre di depressione. In un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Bella Hadid in lacrime infatti svela la sua malattia: "Questa sono io praticamente ogni giorno, ogni notte da qualche anno ormai", scrive la modella. "I social non sono reali. A tutti quelli che stanno lottando, ricordatevelo"

La sorella di Gigi Hadid commenta quindi le parole dell'attrice Willow Smith la quale si diceva insicura della propria arte: "Tutti si sentono nello stesso modo: persi, confusi, non realmente sicuri di perché siano qui. Quest'ansia la sentono tutti, e tutti cercano di coprirla in qualche modo", prosegue Bella Hadid.

E ancora, la modella parla del suo percorso per uscire dalla depressione, un iter "non lineare, come delle montagne russe". Bella Hadid conclude il post con una nota di ottimismo: "C'è sempre luce alla fine del tunnel e le montagne russe a un certo punto si fermano completamente (..) Se lavori duramente su te stesso, investendo tempo a capire i tuoi traumi, le gioie e la tua routine, riuscirai a capire e imparare di più sul tuo dolore e su come gestirlo".

